Lenovo выпустила планшет M10 Plus с процессором MediaTek Helio P22T

Lenovo представила планшет M10 FHD REL ещё в январе. Сегодня производитель показал улучшенную версию устройства, которая получила название Lenovo M10 Plus. Устройство получило незначительно увеличенный (с 10,1 до 10,3 дюйма) дисплей с соотношением сторон 16:10, разрешение которого осталось прежним — 1920?1200 пикселей. Зато теперь он занимает 87 % площади лицевой панели.

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Новое устройство получит процессор MediaTek Helio P22T с тактовой частотой 2,3 ГГц, вместо 1,8-ГГц Qualcomm Snapdragon 450. Объём оперативной памяти увеличился с 3 до 4 Гбайт, а ёмкость встроенного накопителя доступна в вариантах 64 и 128 Гбайт, против 32 Гбайт у модели M10 FHD REL. Никуда не делась и поддержка карт памяти MicroSD объёмом до 256 Гбайт.

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Камеры также стали лучше. Основной модуль получил разрешение 13 Мп, а фронтальный — 8 Мп, против 8 Мп и 5 Мп соответственно у младшей модели. А вот ёмкость батареи и версия операционной системы остались прежними. И если с АКБ всё вполне неплохо, её ёмкость составляет 7000 мА·ч, то с версией Android всё не так хорошо — на планшете установлена позапрошлогодняя Android 9 Pie.

Из дополнительных возможностей присутствуют 3,5-мм разъём для наушников, стереодинамики и POGO-коннектор для подключения аксессуаров. Планшет будет поставляться исключительно в сером цвете, а его стоимость будет стартовать с $225.



