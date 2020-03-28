Xiaomi представила Mi 10 Lite 5G с 6,57" дисплеем, SD765G, 48-Мп квадрокамерой

В феврале Xiaomi представила смартфоны Mi 10 и Mi 10 Pro, а теперь пришло время выхода этих аппаратов на европейский рынок. Одновременно представлена более дешёвая модель Mi 10 Lite с поддержкой 5G. Этот смартфон оснащён 6,57-дюймовым экраном AMOLED с разрешением Full HD+ и перфорацией под лицевую камеру, а также однокристальной системой Snapdragon 765G с поддержкой автономных и неавтономных сетей 5G (SA / NSA).

Смартфон наделён тыльной камерой с 48-Мп датчиком, ультраширокоугольным модулем, макродатчиком и датчиком глубины, поддерживает съёмку в ночном режиме 2.0, режимы AI Dynamic Skyscaping и Vlog. Аппарат также получил аккумулятор на 4160 мА·ч с поддержкой скоростной 20-Вт зарядки.

Технические характеристики Xiaomi Mi 10 Lite 5G:

6,57-дюймовый дисплей AMOLED Full HD+;

8-ядерный 7-нм чип Snapdragon 765G (1 мощное ядро Kryo 475 @2,4 ГГц, одно ядро @2,2 ГГц и 6 ядер @1,8 ГГц) с графическим процессором Adreno 620;

6 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X в связке с 64- или 128-Гбайт накопителем UFS 2.1;

поддержка двух SIM-карт;

тыльная камера: основной 48-Мп модуль Quad Bayer; сверхширокоугольный модуль; датчики глубины и макросъёмки;

16-Мп фронтальная камера;

встроенный в экран датчик отпечатков пальцев;

3,5-мм аудиоразъём, Smart PA;

толщина корпуса — 7,98 мм и вес 192 грамма;

5G (SA / NSA), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5, двухчастотный (L1 + L5) GPS , ГЛОНАСС, Beidou, NFC , USB Type-C;

, ГЛОНАСС, Beidou, , Type-C; батарея на 4160 мА·ч с поддержкой скоростной 20-Вт зарядки.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G поставляется на европейский рынок в белом, сером и зелёном цветовых исполнениях по цене €349 ($383) за версию 6/64 Гбайт и €399 ($438) — за вариант 6/128 Гбайт. В Европейском союзе устройство появится в начале мая.



