По-настоящему беспроводные наушники-вкладыши Silicon Power BP82 (Blast Plug) не боятся влаги

По-настоящему беспроводные наушники-вкладыши Silicon Power BP82 (Blast Plug) не боятся влаги

Компания Silicon Power предлагает по-настоящему беспроводные наушники-вкладыши (TWS) BP82 (Blast Plug), отличающиеся компактными размерами и небольшим весом (9,2 г).

Устройство обеспечивает возможность прослушивания музыки без подзарядки в течение до 3,5 часа. Продолжительность автономной работы наушников в режиме разговора достигает 4,5 часа, в режиме ожидания — до 150 часов. На зарядку батареи устройства уходит 1,5 часа. Ёмкость аккумулятора зарядного футляра равна 400 мА·ч. Футляр лёгкий (37,3 г) и компактный (81,0 ? 36,0 ? 31,5 мм), поэтому не доставляет проблем при переноске. При помещении наушников в футляр автоматически начинается зарядка. Имеющиеся на нём светодиодные индикаторы покажут, полностью заряжены вкладыши и футляр или процесс зарядки продолжается. На зарядку батареи футляра требуется около 1,5 часа.

По-настоящему беспроводные наушники-вкладыши Silicon Power BP82 (Blast Plug) не боятся влаги

Для передачи аудиосигнала в BP82 используется протокол Bluetooth 5.0 с поддержкой профилей HSP, HFP, A2DP, AVRCP и SPP, обеспечивающий надёжную беспроводную связь и простое парное соединение. При извлечении из кейса наушники автоматически соединяются с мобильным устройством.

По-настоящему беспроводные наушники-вкладыши Silicon Power BP82 (Blast Plug) не боятся влаги

Наушники BP82 отличаются мощным басом и насыщенным звуком с высокой чёткостью. Чувствительность динамика составляет 91 ± 3дБ, импеданс наушников — 16 Ом.

BP82 обладают защитой от попадания влаги и пота, что позволит брать их с собой на тренировку или на отдых на природе при любой погоде. Благодаря встроенным магнитам наушники надёжно удерживаются в футляре. В комплекте с устройством предоставляются 3 вида ушных вкладышей.

По-настоящему беспроводные наушники-вкладыши Silicon Power BP82 (Blast Plug) не боятся влаги

При прослушивании музыки достаточно дважды нажать на правый вкладыш, чтобы перейти к следующему треку. Чтобы перезапустить текущий трек или вернуться к предыдущему, необходимо дважды нажать на левый вкладыш. Для прекращения воспроизведения музыки, достаточно коснуться одного из наушников.

Наушники Silicon Power BP82 (Blast Plug) поставляются в чёрном цвете. Компания предоставляет на устройство 1 год гарантии.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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