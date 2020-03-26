Готовится смартфон OPPO Find X2 Lite с пятью камерами

Готовится смартфон OPPO Find X2 Lite с пятью камерами

Китайская компания OPPO готовит к выпуску смартфон Find X2 Lite: изображение аппарата оказалось в распоряжении сетевых источников.

Как можно видеть, устройство получит дисплей с небольшим каплевидным вырезом в верхней части: здесь расположится одинарная фронтальная камера.

Тыльная камера будет выполнена в виде четверного блока с оптическими модулями, выстроенными в ряд по вертикали. Таким образом, в общей сложности смартфон получит пять камер.

Готовится смартфон OPPO Find X2 Lite с пятью камерами

По всей видимости, будет применён процессор Snapdragon 765. Объём оперативной памяти составит 8 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 128 Гбайт.

Смартфон OPPO Find X2 Lite показан на рендере в градиентном цветовом исполнении. Устройству приписывают наличие дисплея Super AMOLED. Непосредственно в область экрана будет встроен сканер отпечатков пальцев.

Новинка будет поставляться с операционной системой Android 10. Ёмкость аккумуляторной батареи составит около 4000 мА·ч.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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