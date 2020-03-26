Google Подкасты получили редизайн и приложение для iOS

Google объявил о нескольких нововведениях, связанных с сервисом Google Подкасты. В их числе – обновлённый дизайн, запуск Подкастов для iOS и возможность подписываться на подкасты в веб-версии сервиса.

Новый дизайн

В обновлённом приложении можно легко находить интересных авторов, составлять список любимых программ, а также получать рекомендации о прошедших эпизодах.

В Google Подкастах теперь три вкладки:

«Главная» (Home) . Здесь можно найти новые эпизоды, а также список подкастов, на которые уже оформлена подписка. Выбрав понравившийся эпизод, пользователь увидит темы или людей, которым он посвящен, и сможет сразу найти информацию о них в поиске Google .

. Здесь можно найти новые эпизоды, а также список подкастов, на которые уже оформлена подписка. Выбрав понравившийся эпизод, пользователь увидит темы или людей, которым он посвящен, и сможет сразу найти информацию о них в поиске . «Обзор» (Explore) . На этой вкладке находятся популярные подкасты по различным категориям: комедийные, спортивные, новостные. Здесь также собраны рекомендации подкастов и отдельных эпизодов на основе интересов пользователя. Чтобы управлять рекомендациями, нужно перейти в настройки приложения со вкладки «Обзор».

. На этой вкладке находятся популярные подкасты по различным категориям: комедийные, спортивные, новостные. Здесь также собраны рекомендации подкастов и отдельных эпизодов на основе интересов пользователя. Чтобы управлять рекомендациями, нужно перейти в настройки приложения со вкладки «Обзор». «Действия» (Activity). Здесь будут отображаться эпизоды в очереди, скачивания, история прослушиваний и подписки.

Google Подкасты для iOS

Новое приложение уже доступно для скачивания в App Store .

Подписка на подкасты в веб-версии сервиса

Теперь при переключении между устройствами пользователи могут начать прослушивание с того места, где они остановились в последний раз, а также синхронизировать подписки и историю прослушиваний на всех девайсах.

Новые версии Google Подкастов для iOS и браузера доступны с сегодняшнего дня, а приложение для Android получит обновление в течение недели.

Напомним, что в августе Google позволил пользователям прослушивать подкасты прямо в результатах поиска – как на мобильных, так и на десктоп-устройствах.