Vodafone отменил абонплату на время карантина

Vodafone поддерживает своих абонентов во время карантина и предоставил им бесплатный доступ к пакету "Амедиатека" в рамках услуги Vodafone TV. Таким образом, абоненты, которые пользуются телевидением от Vodafone TV, получают бесплатный доступ к большой фильмовой библиотеке и новостным телеканалам в течение всего периода карантина.

Абонентскую плату за пользование с абонентов взимать не будут. Просматривать фильмы и новости можно будет с любых мобильных устройств и планшетов, а также телевизоров Smart TV, ноутбуков и стационарных персональных компьютеров через веб-портал tv.vodafone.ua.

Весь трафик мобильного интернета, который идет через Vodafone TV, не тарифицируется. Необходимо скачать соответствующую программу и активировать ваш тарифный план через Google Play для Android и App Store для iOS и через магазины приложений Samsung Smart Hub и LG Smart World на телевизоры Smart TV, чтобы в полном объеме воспользоваться услугой.

Vodafone на время карантина также предоставляет абонентам бесплатный доступ к услуге Online Pass, куда входит пользование социальными сетями Facebook, LinkedIn, Twitter , Pinterest, Viber, Telegram, WhatsApp, Skype и Snapchat. Подключить услугу можно по номеру *316*1#.

Напомним, в марте Vodafone повысил стоимость некоторых популярных тарифов.