iPhone 12 Pro Max получит обновлённую камеру, но всё ещё без перископа

iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max — два самых ожидаемых смартфона этого года. Авторитетный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) утверждает, что Apple планирует несколько важных изменений для обоих устройств, однако одна из востребованных фотовозможностей может появиться в смартфонах только через пару лет. В заметке для TF International Securities, опубликованной сегодня, он написал, что 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max получит технологию стабилизации изображения с подвижным сенсором камеры.

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Реализация технологии стабилизации изображения с подвижным сенсором в корне отличается от технологии оптической стабилизации изображения (OIS), которую Apple применяла в течение последних нескольких лет. В то время как OIS работает благодаря подвижным деталям объектива, а в новой системе подвижной будет сама матрица.

Различия в качестве выходного изображения считаются минимальными, но стабилизация изображения с подвижным датчиком имеет важное преимущество — она может работать с любым объективом, поскольку зависит только от матрицы.

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Это означает, что Apple сможет обеспечить стабилизацию изображения в том числе и для ультраширокоугольного объектива, который, в свою очередь, сможет обрести возможность работы в ночном режиме, над чем, по слухам, сейчас и работают в Apple .

Интересно, что Минг-Чи Куо считает, что Apple оснастит этой функцией только старшую модель iPhone 12 Pro Max, но не 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro. Аналитик полагает, что такую возможность получит iPhone 13 Pro в 2021 году, хотя явных причин для этого нет (кроме маркетинговых). Если всё пойдёт именно по такому сценарию, то это будет означать отход Apple от нынешней стратегии, согласно которой обе модификации, Pro и Pro Max, имеют одинаковую функциональность и отличаются только размером.

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Помимо этого обе модели iPhone 12 Pro могут получить более крупные матрицы камер с большим разрешением, способные захватывать больше света, что должно благотворно сказаться на возможностях зума и ночного режима.

Что касается зума, то конкуренты Apple , такие как Huawei и Samsung, установили в своих последних флагманских смартфонах камеры-перископы, которые имеют 5-кратное оптическое увеличение (или 10-кратное в случае Huawei P40 Pro Plus 5G) в дополнение к невероятно сильному гибридному и цифровому зуму.

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Текущие флагманы Apple обеспечивают лишь 2-кратный оптический зум и 10-кратное цифровое увеличение. Многие поклонники марки высказывают готовность пожертвовать телеобъективом в своих смартфонах ради перископа, но Минг-Чи Куо уверен, что в ближайшее время Apple не планирует подобных нововведений. Аналитик полагает, что Apple сотрудничает с тайваньской компанией Genius Electronics Optical в рамках производства камеры-перископа для iPhone, однако реальные плоды такого сотрудничества вряд ли материализуются в смартфонах Apple до 2022 года.

Минг-Чи Куо предполагает, что даже тогда перископную камеру получит только один смартфон — условный iPhone 14 Pro Max. С другой стороны, базовая модель 2022 года, iPhone 14, может получить камеру с тремя модулями, как в нынешнем iPhone 11 Pro.



