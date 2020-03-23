Украинский оператор мобильной связи начисляет абонентам-медикам по 1500 минут и 20 ГБ

Украинский оператор мобильной связи lifecell начал бесплатно начислять 20 ГБ интернета и 1500 минут для звонков на городские и мобильные номера по Украине медицинским работникам, имеющим номера этого оператора.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы компании lifecell.

“Понимая общественную важность работы украинских медиков в условиях пандемии коронавируса оператор lifecell начисляет дополнительный пакет минут и гигабайт медицинским работникам-абонентам lifecell. При этом текущий тариф абонента не меняется”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что пакет будет действовать до 30 апреля 2020 года.

В настоящее время минуты и гигабайты начислены уже почти 6 тыс. медицинских работникам по всей Украине. Все они получили соответствующие SMS.

Те медики, которые являются абонентами lifecell и оказывают первичную медицинскую помощь, но пока не получили свои гигабайта и минуты, для этого должны:

набрать *440*3# и ожидать подтверждения регистрации запроса;

или заполнить форму на https://medic.lifecell.ua/

Минуты и гигабайты будут начислены через несколько дней после проверки зарегистрированного номера телефона НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины) в электронной системе здравоохранения.

Медиков просят убедиться при регистрации, что именно этот номер lifecell указан в электронной системе здравоохранения. После проверки информации придет соответствующая SMS.

Напомним, Министерство здравоохранения и сервис такси Uber договорились о бесплатных поездках для работников медучреждений на время карантина из-за пандемии коронавируса. Соглашение будет действовать в Киеве и шести других городах, где работает сервис Uber.