Украинский оператор мобильной связи начисляет абонентам-медикам по 1500 минут и 20 ГБ

Украинский оператор мобильной связи начисляет абонентам-медикам по 1500 минут и 20 ГБ

Украинский оператор мобильной связи lifecell начал бесплатно начислять 20 ГБ интернета и 1500 минут для звонков на городские и мобильные номера по Украине медицинским работникам, имеющим номера этого оператора.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы компании lifecell.

“Понимая общественную важность работы украинских медиков в условиях пандемии коронавируса оператор lifecell начисляет дополнительный пакет минут и гигабайт медицинским работникам-абонентам lifecell. При этом текущий тариф абонента не меняется”, – сказано в сообщении. 

Уточняется, что пакет будет действовать до 30 апреля 2020 года. 

В настоящее время минуты и гигабайты начислены уже почти 6 тыс. медицинских работникам по всей Украине. Все они получили соответствующие SMS. 

Те медики, которые являются абонентами lifecell и оказывают первичную медицинскую помощь, но пока не получили свои гигабайта и минуты, для этого должны: 

набрать *440*3# и ожидать подтверждения регистрации запроса; 

или заполнить форму на https://medic.lifecell.ua/ 

Минуты и гигабайты будут начислены через несколько дней после проверки зарегистрированного номера телефона НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины) в электронной системе здравоохранения. 

Медиков просят убедиться при регистрации, что именно этот номер lifecell указан в электронной системе здравоохранения. После проверки информации придет соответствующая SMS. 

Напомним, Министерство здравоохранения и сервис такси Uber договорились о бесплатных поездках для работников медучреждений на время карантина из-за пандемии коронавируса. Соглашение будет действовать в Киеве и шести других городах, где работает сервис Uber. 

Фото: vp.donetsk.ua

 


Александр Кравченко, КиевВласть

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