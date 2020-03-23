Мобильные процессоры Samsung Exynos стали третьими по популярности в мире, обойдя Apple

Большинству пользователей Samsung известна благодаря смартфонам, телевизорам и бытовой технике, однако помимо этого она производит множество электронных компонентов, включая панели дисплеев, чипы памяти, сенсоры для камер и мобильные процессоры. И как раз на рынке мобильных процессоров корейская компания ощутимо увеличила своё присутствие, сообщает SamMobile.

Согласно последнему отчёту Counterpoint Research по рынку однокристальных платформ для смартфонов, компания Samsung за 2019 год увеличила свою долю до 14,1 %. Это позволило ей занять третье место в рейтинге, обогнав Apple , процессоры которой используются в 13,1 % смартфонов по всему миру. В общем-то, это не умаляет заслуги Apple , ведь её чипы используются только в её собственных смартфонах. Чипы Exynos же используются не только в смартфонах Samsung, но также в устройствах Meizu и Vivo.

На двух первых позициях рейтинга расположились компании Qualcomm и MediaTek, однокристальные платформы которых используются в 33,4 и 24,6 % смартфонов по всему миру соответственно. А замыкает пятёрку лидеров компания Huawei с её процессорами HiSilicon Kirin. Её доля источником не уточняется, но отмечается, что лишь она и Samsung смогли в прошлом году увеличить своё присутствие.

Стоит отметить, что Samsung использует свои собственные однокристальные платформы Exynos во многих своих устройствах, от флагманских Galaxy S до моделей начального уровня Galaxy J. Правда, в последнее время в моделях начального уровня Samsung начала использовать и чипы MediaTek для обеспечения им поддержки сетей 5G.



