Смартфон Vivo S6 с поддержкой 5G дебютирует 31 марта

Компания Vivo опубликовала ряд тизер-изображений, говорящих о скором анонсе смартфона S6, который сможет функционировать в мобильных сетях пятого поколения (5G).

По имеющейся информации, аппарат получит многомодульную основную камеру. Судя по рендерам, она будет выполнена в виде блока круглой формы.

Основная камера, вероятнее всего, вберёт в себя четыре оптических модуля с датчиками изображения и двойную светодиодную вспышку.

На тизерах можно видеть симметричный порт USB Type-C. Возможно, в верхней части корпуса расположится стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников.

По слухам, новинка получит двойную фронтальную камеру. Один из датчиков будет отвечать за получение информации о глубине сцены и за распознавание пользователей по лицу.

Сообщается, что официальная презентация Vivo S6 5G состоится 31 марта. Смартфон будет предлагаться в различных вариантах цветового исполнения, в том числе в градиентном.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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