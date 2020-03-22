Подтверждено наличие чипа Snapdragon 865 в смартфонах Samsung Galaxy Note 20 и Galaxy Fold 2

Компания Samsung опубликовала исходный код прошивки смартфонов Galaxy S20: сотрудники ресурса XDA-Developers изучили доступные файлы и нашли в них любопытную информацию.

Подтверждено наличие чипа Snapdragon 865 в смартфонах Samsung Galaxy Note 20 и Galaxy Fold 2

Концепт-рендеры Samsung Galaxy Note 20 / phonearena.com

В частности, в коде обнаружены упоминания устройств, создающихся по проектам с кодовыми именами Canvas и Winner2. Под первым названием, как отмечается, скрываются будущие смартфоны семейства Galaxy Note 20, а под вторым — гибкий аппарат Galaxy Fold 2.

И для Canvas, и для Winner2 указано использование процессора Snapdragon 865, который применяется в ряде региональных версий Galaxy S20. Чип, напомним, объединяет восемь ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 2,84 ГГц и графический ускоритель Adreno 650.

Подтверждено наличие чипа Snapdragon 865 в смартфонах Samsung Galaxy Note 20 и Galaxy Fold 2

Таким образом, Galaxy Note 20 и Galaxy Fold 2 не получат процессор Snapdragon 865 Plus, который будет отличаться от Snapdragon 865 повышенными тактовыми частотами и увеличенной производительностью.

Кроме того, сотрудники XDA-Developers нашли упоминание загадочного смартфона с кодовым именем Zodiac: для этого устройства указано применение процессора Snapdragon 855. Высказываются предположения, что аппарат имеет отношение к модели Galaxy Z Flip.

Анонс всех новинок ожидается в текущем году.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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