Рассекречен дизайн блока основных камер Honor 30S

Смартфоны серии Honor 30 должны быть представлены в Китае 30 марта. Одной из наиболее любопытных моделей семейства считается Honor 30S, различная информация об особенностях которой за последнее время несколько раз утекала в сеть. А теперь в преддверии старта продаж в Интернете появился эскиз, раскрывающий некоторые дополнительные подробности о дизайне устройства.

gizmochina.com

Изображения передней и задней панелей смартфона Honor 30 появлялись в сети ранее, однако новый эскиз не просто демонстрирует расположение объективов смартфона. Согласно рисунку, все три объектива будут расположены вертикально, а светодиодная вспышка будет расположена правее самого верхнего сенсора.

gizmochina.com

Однако главной «изюминкой» станет специальный дизайнерский акцент на рамке модуля камер, которая, судя по изображению, будет выполнена в золотом цвете. Как следует из поясняющих подписей, создатели смартфона черпали вдохновение в окрасе птицы малый зуёк (Charadrius dubius). К слову, фотообъектив Nikon Reliability F1.4 также имеет родственное дизайнерское решение в виде золотого кольца.

Кроме того, эскиз указывает на наличие в нижней части задней панели устройства логотипа Honor и на скруглённые грани смартфона. Ожидается, что Honor 30S станет первым смартфоном компании, построенным на чипсете Kirin 820. Этот чип является вторым процессором Huawei с поддержкой 5G после Kirin 990.



