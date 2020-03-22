Рассекречен дизайн блока основных камер Honor 30S

Смартфоны серии Honor 30 должны быть представлены в Китае 30 марта. Одной из наиболее любопытных моделей семейства считается Honor 30S, различная информация об особенностях которой за последнее время несколько раз утекала в сеть. А теперь в преддверии старта продаж в Интернете появился эскиз, раскрывающий некоторые дополнительные подробности о дизайне устройства.

Рассекречен дизайн блока основных камер Honor 30S

gizmochina.com

Изображения передней и задней панелей смартфона Honor 30 появлялись в сети ранее, однако новый эскиз не просто демонстрирует расположение объективов смартфона. Согласно рисунку, все три объектива будут расположены вертикально, а светодиодная вспышка будет расположена правее самого верхнего сенсора.

Рассекречен дизайн блока основных камер Honor 30S

gizmochina.com

Однако главной «изюминкой» станет специальный дизайнерский акцент на рамке модуля камер, которая, судя по изображению, будет выполнена в золотом цвете. Как следует из поясняющих подписей, создатели смартфона черпали вдохновение в окрасе птицы малый зуёк (Charadrius dubius). К слову, фотообъектив Nikon Reliability F1.4 также имеет родственное дизайнерское решение в виде золотого кольца.

Кроме того, эскиз указывает на наличие в нижней части задней панели устройства логотипа Honor и на скруглённые грани смартфона. Ожидается, что Honor 30S станет первым смартфоном компании, построенным на чипсете Kirin 820. Этот чип является вторым процессором Huawei с поддержкой 5G после Kirin 990.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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