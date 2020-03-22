Nokia возродила легендарный 5310

Слухи о том, что компания Nokia (а точнее, компания HMD Global, которой принадлежит бренд) планирует возродить легендарный музыкальный телефон 5310 XpressMusic, подтвердились. Компания представила новую версию культового аппарата, которая получилась примерно такой же, как и старый телефон: например, диагональ экрана выросла на 0,3 дюйма (и составила 2,4 дюйма), однако разрешение все то же — QVGA.

Nokia

Объем флеш-памяти составляет всего 16 мегабайтов; при этом имеет слот для карточки microSD объемом до 32 гигабайтов. Объем ОЗУ — восемь гигабайтов. Конечно же, телефон имеет музыкальный плеер, а также FM-приемник и стереодинамики. Имеются и 3,5-миллиметровый разъем для наушников, модуль Bluetooth 3.9 и порт microUSB 1.1.

Аппарат работает с сетями 2G. Чипсет, используемый телефоном, — Mediatek MT6260A; программная платформа — Series 30+. Емкость аккумулятора — 1 200 мАч (по словам Nokia, одного заряда должно хватить на 7,5 часа в режиме разговора).

В продажу новый Nokia 5310 должен поступить в марте; стоить аппарат будет 39 евро.



