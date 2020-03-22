Новые утечки подтверждают не самые впечатляющие характеристики Microsoft Surface Go 2

Новые утечки подтверждают не самые впечатляющие характеристики Microsoft Surface Go 2

Ещё в прошлом месяце появились слухи, что компания Microsoft планирует этой весной представить относительно недорогой планшет Surface Go 2. Пока неизвестно, когда именно он выйдет, однако косвенно на приближение анонса указывает очередная утечка, которая также подтвердила основные характеристики грядущей новинки.

Упоминания готовящегося планшета были обнаружены в базе 3DMark. Surface Go 2 «засветился» в двух версиях на разных процессорах: базовом Pentium Gold 4425Y и более производительном Core m3-8100Y. Оба относятся к чипам поколения Amber Lake и обладают двумя ядрами с четырьмя потоками. Процессор Pentium Gold 4425Y работает с тактовой частотой до 1,7 ГГц, тогда у как Core m3-8100Y базовая частота равна 1,1 ГГц (согласно тесту 1,6 ГГц), с возможностью динамического повышения вплоть до 3,4 ГГц.

Новые утечки подтверждают не самые впечатляющие характеристики Microsoft Surface Go 2

Оба процессора оснащены встроенной графикой Intel UHD Graphics 615 с частотами 800 и 850 МГц согласно тесту. Также обе версии Surface Go 2 смогут предложить по 8 Гбайт оперативной памяти. Модель на базе Pentium будет обладать твердотельным накопителем на 128 Гбайт, тогда как модификация с процессором Core — на 256 Гбайт. Также у старшей модификации упоминается поддержка LTE.

Новые утечки подтверждают не самые впечатляющие характеристики Microsoft Surface Go 2

Что касается показателей производительности, то они отнюдь не впечатляют. Если их сравнивать друг с другом, то согласно 3DMark Time Spy, процессор Core m3-8100Y оказывается на 27 % производительнее Pentium Gold 4425Y по части CPU, и всего на 4 % по части встроенной графики.

Новые утечки подтверждают не самые впечатляющие характеристики Microsoft Surface Go 2

Напомним, оригинальный Surface Go — самый доступный из компьютеров семейства Surface: его стоимость составляет $399. Он оснащён 10-дюймовым экраном, работает под управлением Windows 10 Home в S-режиме и построен на двухъядерном процессоре Intel Pentium Gold 4415Y. Данный чип отличается от Pentium Gold 4425Y в новой версии планшета лишь сниженной на 100 МГц частотой.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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