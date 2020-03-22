50-Мп камера и чип Kirin 990: раскрыто оснащение смартфонов Huawei P40 и P40 Pro

Вслед за качественными рендерами смартфонов Huawei P40 и P40 Pro сетевые информаторы раскрыли их ключевые технические характеристики. Источником сведений стал ресурс 91mobiles.

Прежде всего подтверждено использование фирменного процессора Kirin 990 5G, благодаря которому будет поддерживаться работа в сотовых сетях пятого поколения. Движок XD Fusion Engine обеспечит расширение возможностей устройств в плане обработки изображений.

Модель Huawei P40 Pro получит 6,58-дюймовый дисплей и аккумулятор ёмкостью 4200 мА·ч с поддержкой быстрой 40-ваттной подзарядки. Двойная фронтальная камера объединит 32-мегапиксельный сенсор и датчик глубины. В состав четверной основной камеры войдут сенсоры на 50 млн, 40 млн и 12 млн пикселей, а также датчик ToF. Упомянут 50-кратный зум SuperSensing.

Аппарат Huawei P40, в свою очередь, будет оборудован 6,1-дюймовым экраном и батареей ёмкостью 3800 мА·ч с поддержкой быстрой 40-ваттной подзарядки. Разрешение селфи-камеры — 32 млн пикселей. Тыльная камера объединит датчики с 50 млн, 16 млн и 8 млн пикселей. Говорится о 30-кратном зуме.

За кадром остаются объём оперативной памяти и вместимость флеш-накопителя. Вероятнее всего, они будут достигать 12 Гбайт и 512 Гбайт. Официальная презентация новинок состоится 26 марта.



