Услуги Lifecell станут бесплатными на период карантина

Оператор мобильной связи Lifecell вводит специальную систему тарификации на все время карантина. Пока не утихнет вспышка коронавируса в Украине, звонки и посещение некоторых веб-сайтов станут абсолютно бесплатным.

В пресс-службе Lifecell рассказали, что на протяжении всего срока карантина не будет взыматься плата за звонки на ряд телефонных номеров и за посещение специализированных ресурсов в сети Интернет.

Услуги Lifecell станут бесплатными на период карантина

Со всех номеров Lifecell можно совершенно бесплатно звонить на горячую линию Министерства охраны здоровья Украины (0-800-505-201) и просматривать страницы сайта ведомства.

Кроме того, в перечень бесплатных услуг Lifecell входят:

Сайт Центра социального здоровья МОЗ Украины и телефон: +38 (044) 425 43 54;

Сайт Министерства иностранных дел Украины, телефоны: +38 (044) 238 16 57; +38 (044) 238-16-57, +38 (044) 238-18-88;

Сайт "Друг", на котором регистрируются жители Украины, которые находятся в странах, где наблюдается неблагополучная обстановка в связи с пандемией коронавируса COVID-19, телефон: +38 (044) 238 16 57;
Сайт Правительственного контактного центра, телефон: 1545;

Сайт Контакт-центра Национальной службы Украины, телефон: 1677.

Услуги Lifecell станут бесплатными на период карантина

Также для пользователей Lifecell все номера, кроме коротких и тех, которые начинаются с 0-800, в роуминге можно осуществлять без дополнительны плат.

Все абоненты получат бесплатный доступ к пользованию онлайн-сервисами.

Главный исполнительный директор Lifecell Исмет Язиджи рассказал, что оборудование оператора сотовой связи Украины работает в штатном режиме и полностью готов обеспечить качественными видами связи всех своих абонентов.

Напомним, ранее Lifecell порадовал абонентов новостью о том, что теперь любой желающий может в онлайн режиме заказать стартовый пакет и получить его, не выходя из дома.


Шевченко Лилия, Тудей

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