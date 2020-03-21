Прототип первого Android-смартфона «всплыл» на eBay

На интернет-аукционе eBay появилось устройство, которое, безусловно, заинтересует многих поклонников мобильной операционной системы от Google . Это — прототип так и не вышедшего в продажу первого Android-смартфона, выполненный в форм-факторе кнопочного моноблока с QWERTY-клавиатурой.

9to5google.com

eBay закрепил за собой славу некой «сокровищницы» исторических цифровых устройств, где можно за небольшую цену приобрести действительно любопытные экспонаты. В этот раз специалисты Android Police обнаружили на торговой площадке прототип смартфона от Google с кодовым названием «Sooner». Впервые устройство «засветилось» ещё в 2018 году. Смартфон лишён возможности сенсорного управления. Для навигации необходимо пользоваться пятипозиционной навигационной клавишей.

9to5google.com

Помимо основного управляющего элемента, под экраном расположены привычные для первых Android-смартфонов кнопки «Назад», «Домой», «Избранное», «Меню» и клавиши приёма и сброса вызовов. Ниже располагается QWERTY-клавиатура с достаточно крупными выпуклыми кнопками.

9to5google.com

Что касается характеристик смартфона, он построен на чипсете TI OMAP 850 с тактовой частотой 200 МГц и оснащён 64 Мбайт оперативной памяти. Разрешение экрана смартфона составляет 320?240 пикселей, а камера представлена одним 1,3-Мп модулем без автофокуса. Ёмкость батареи составляет 960 мА·ч, а из беспроводных соединений доступны только сети 2G.

9to5google.com

Сейчас пользоваться подобным устройством совершенно невозможно, но оно вполне может стать частью коллекции. Продавец, скрывающийся под ником drumsticks выставил на продажу 9 таких смартфонов по цене $195 без учёта доставки. За такую цену они, естественно, были реализованы очень быстро.



