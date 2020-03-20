HMD Global показала в Лондоне новые смартфоны Nokia

HMD Global показала в Лондоне новые смартфоны Nokia

Сегодня компания HMD Global представила в Лондоне серию мобильных устройств под брендом Nokia. В обновлённое семейство вошло три смартфона и кнопочный телефон из серии Originals — Nokia 5310. Помимо этого компания представила новый сервис глобального роуминга данных HMD Connect и заявила, что с текущего года выходит на рынок Бразилии.

Как и ожидалось, сегодня был показан 5G-смартфон Nokia 8.3, который мы впервые увидели в трейлере к новому фильму об агенте 007 «Не время умирать». Устройство получило процессор Qualcomm Snapdragon 765G, 6 или 8 Гбайт оперативной памяти и 64 или 128 Гбайт встроенного накопителя. Диагональ экрана смартфона составляет 6,81 дюйма при разрешении 1080 ? 2400 пикселей. Камера устройства представлена модулем с четырьмя объективами. Стоимость смартфона будет начинаться от €599.

HMD Global показала в Лондоне новые смартфоны Nokia

HMD Global

Ещё один показанный сегодня смартфонNokia 5.3. Производитель позиционирует его в качестве доступного производительного смартфона с четырёхсенсорной камерой. Устройство построено на процессоре Qualcomm Snapdragon 665 и способно проработать до двух дней на одном заряде аккумулятора. Дисплей смартфона имеет диагональ 6,55 дюйма и разрешение 720 ? 1600 пикселей. Доступны версии смартфона с 3, 4 и 6 Гбайт оперативной памяти и 64 либо 128 Гбайт внутренней памяти стандарта e-MMC 5.1. Его стоимость будет стартовать с €189.

HMD Global показала в Лондоне новые смартфоны Nokia

HMD Global

Третий смартфон — бюджетный Nokia 1.3, работающий под управлением Android Go. Устройство оснащено 5,7-дюймовым экраном с разрешением 720 ? 1520 пикселей. Параметры смартфона максимально простые. Платформой бюджетника служит чипсет Qualcomm 215, объём оперативной памяти стандарта LPDDR3 составляет 1 Гбайт, а ёмкость встроенного накопителя — всего лишь 16 Гбайт. Цена смартфона составит €95.

HMD Global показала в Лондоне новые смартфоны Nokia

HMD Global

Для любителей классики, желающих поностальгировать и для тех, кому просто нужно качественное устройство для связи с минимумом дополнительных функций, HMD Global выпустила ремейк легендарного телефона Nokia 5310 Xpress Music. Кнопочный телефон имеет встроенный MP3-плеер, FM-радио, громкие динамики, ёмкую батарею, а его цена составит €39.

HMD Global показала в Лондоне новые смартфоны Nokia

HMD Global

Помимо этого подтвердилась информация о выходе чехлов Kevlar Phone Case для смартфонов Nokia 7.2 и 6.2 под брендом 007. Их ориентировочная цена составляет €19,99.

Ещё один продукт представленный сегодня HMD Global — сервис глобального роуминга данных HMD Connect, предназначенный для контроля потребления трафика и защиты передаваемых данных в роуминге. При его использовании весь трафик туннелируется через проприетарные серверы, расположенные на территории ЕС. Услуга будет работать в 120 странах, а для её использования будет требоваться установка приложения HMD Connect.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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