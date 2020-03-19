"Киевстар", Vodafone и lifecell получили лицензии под расширение покрытия 4G

Высокоскоростной мобильный интернет станет доступным в сельской местности.

"Киевстар", Vodafone и lifecell получили лицензии под расширение покрытия 4G
Фото: Фокус.ua

Мобильные операторы компании "Киевстар", "Vodafone Украина" (ЧАО "ВФ Украина", ранее - "МТС-Украина") и lifecell (ранее "Астелит") получили лицензии на радиочастотный ресурс в диапазоне 800-900 МГц.

Об этом сообщается на сайте Министерства цифровой трансформации.

Стоимость новых лицензий на использование частот в диапазоне 800-900 МГц составила для компании "Киевстар" - 261,6 млн гривен, для "Vodafone Украина" - 229,6 млн гривен, для lifecell - 121,2 млн гривен.

По условиям лицензий операторы должны обеспечить возможность получения услуг 4G в течение 24 месяцев в каждом населенном пункте с населением более 2000 человек при покрытии не менее 90% населения Украины, а также на международных и национальных автомобильных дорогах.

"Впереди еще миллиардные инвестиции в развитие сетей. Начало этого процесса запланировано на 1 июля, первыми должны стать западные области. В результате к концу года покрытие 4G каждого оператора составит более 85%, а через два с половиной года скоростным мобильным интернетом смогут пользоваться более 90% населения, в том числе, на всех международных автодорогах", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2018 году "большая тройка" мобильных операторов выложила почти 8 млрд гривен за частоты в диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц и в том же году начала запускать 4G в крупных городах и курортах.

В 2019 году президент Владимир Зеленский подписал указ об улучшении доступа к мобильному интернету в малых населенных пунктах. После этого мобильные операторы договорили перераспределить радиочастоты в этом диапазоне, а в октябре они подписали соответствующий меморандум с Кабинетом министров. Согласно утвержденному плану мероприятий, от доли диапазона должен был отказаться "Киевстар", которому согласно лицензии, были отданы около 60% доступных частот в диапазоне 900 МГц. Также свои частотами в этом диапазоне уступил оператор CDMA "Интертелеком", который получит взамен частоты в диапазоне 800 МГц.

Базовые станции диапазона 900 МГц имеют большую дальность действия по сравнению с диапазонами 1800 МГц и 2600 МГц, что позволяет охватить связью 4G большую территорию.

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