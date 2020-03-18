Samsung представила Galaxy M21: 6,4" FHD+ AMOLED, 48-Мп тройная камера и батарея на 6000 мА·ч

Samsung представила Galaxy M21: 6,4

Как и ожидалось, Samsung выпустила в Индии Galaxy M21 — свой последний смартфон в серии M. Он оснащён 6,4-дюймовым дисплеем Full HD+ Infinity-U Super AMOLED, новейшей 10-нм однокристальной системой Exynos 9611 с 4 Гбайт ОЗУ, имеет 48-Мп камеру, 8-Мп сверхширокоугольную камеру 123°, 5-Мп датчик глубины и 20-Мп лицевую камеру.

Samsung представила Galaxy M21: 6,4

Смартфон наделён пластиковым корпусом, поставляется со слотами для двух SIM-карт и microSD, оснащён огромной батареей на 6000 мА·ч с поддержкой скоростной 15-Вт зарядки через USB Type-C. Технические характеристики Samsung Galaxy M21 следующие:

  • 6,4-дюймовый (2340 ? 1080 пикселей) дисплей Full HD+ Infinity-U Super AMOLED с яркостью 420 нит и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3;
  • 10-нм однокристальная система Exynos 9611 с 8-ядерным ЦП (4 ядра Cortex-A73 @2,3 ГГц и Cortex-A53 @1,7 ГГц) и графикой Mali-G72MP3;
  • 4 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x с 64-Гбайт или 128-Гбайт скоростным накопителем UFS 2.1 и возможностью расширения с помощью карты microSD объёмом до 512 Гбайт;
  • Android 10 с пользовательским интерфейсом ONE UI 2.0;
  • поддержка двух SIM-карт (nano + nano/microSD);
  • 48-Мп основной модуль со светодиодной вспышкой, 8-Мп ультраширокоугольная камера с углом обзора 123° и диафрагмой f/2,2, 5-Мп датчик глубины с диафрагмой f/2,2;
  • 20-Мп фронтальная камера с диафрагмой f/2;
  • датчик отпечатков пальцев на тыльной стороне;
  • толщина 8,9 мм, вес: 188 грамм;
  • 3,5-мм аудиоразъём, FM-радио, Dolby Atmos;
  • Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, USB Type-C;
  • батарея на 6000 мА·ч с поддержкой 15-Вт скоростной зарядки.
Samsung представила Galaxy M21: 6,4

Samsung представила Galaxy M21: 6,4

Samsung Galaxy M21 выпускается в синем и чёрном цветовых исполнениях по цене 12 999 рупий (около $175) за версию 4/64 Гбайт. Поступит в продажу аппарат на Amazon.in уже 23 марта.

Samsung представила Galaxy M21: 6,4


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Counterpoint: рынок смартфонов впервые показал двухлетнее падениеCounterpoint: рынок смартфонов впервые показал двухлетнее падение
Vodafone дарит 100 гривен абонентам за границейVodafone дарит 100 гривен абонентам за границей
ITC открыла расследование по поводу нарушения Apple, Samsung патентов NeodronITC открыла расследование по поводу нарушения Apple, Samsung патентов Neodron
Nokia C2 Android Go Edition: смартфон с 5,7" экраном HD+Nokia C2 Android Go Edition: смартфон с 5,7" экраном HD+
Смартфон Meizu 17 засветился на «живых» фотоСмартфон Meizu 17 засветился на «живых» фото
Блок рекламы


Похожие новости
OPPO Reno3 4G: смартфон с 6,4" экраном FHD+ AMOLED и 44-Мп селфи-камеройOPPO Reno3 4G: смартфон с 6,4" экраном FHD+ AMOLED и 44-Мп селфи-камерой
ITC открыла расследование по поводу нарушения Apple, Samsung патентов NeodronITC открыла расследование по поводу нарушения Apple, Samsung патентов Neodron
Samsung представила новый бюджетный смартфон Galaxy A11Samsung представила новый бюджетный смартфон Galaxy A11
Видео дня: специалисты iFixit препарировали смартфон Samsung Galaxy S20+Видео дня: специалисты iFixit препарировали смартфон Samsung Galaxy S20+
Экран Full HD+ и 12-Мп камера: рассекречено оснащение смартфона Google Pixel 4aЭкран Full HD+ и 12-Мп камера: рассекречено оснащение смартфона Google Pixel 4a
В оснащение смартфона Samsung Galaxy A21s войдёт мощный аккумуляторВ оснащение смартфона Samsung Galaxy A21s войдёт мощный аккумулятор
Раскрыты характеристики Nokia 5.3: экран с диагональю 6,55 дюйма и четверная камераРаскрыты характеристики Nokia 5.3: экран с диагональю 6,55 дюйма и четверная камера
Samsung Galaxy A41 должен появиться в продаже в ближайшее времяSamsung Galaxy A41 должен появиться в продаже в ближайшее время
В основу смартфона-середнячка Samsung Galaxy A31 ляжет процессор MediaTekВ основу смартфона-середнячка Samsung Galaxy A31 ляжет процессор MediaTek
Так может выглядеть новый планшет SamsungТак может выглядеть новый планшет Samsung
Последние новости
Подгружаем последние новости