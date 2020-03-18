Samsung представила Galaxy M21: 6,4" FHD+ AMOLED, 48-Мп тройная камера и батарея на 6000 мА·ч

Как и ожидалось, Samsung выпустила в Индии Galaxy M21 — свой последний смартфон в серии M. Он оснащён 6,4-дюймовым дисплеем Full HD+ Infinity-U Super AMOLED, новейшей 10-нм однокристальной системой Exynos 9611 с 4 Гбайт ОЗУ, имеет 48-Мп камеру, 8-Мп сверхширокоугольную камеру 123°, 5-Мп датчик глубины и 20-Мп лицевую камеру.

Смартфон наделён пластиковым корпусом, поставляется со слотами для двух SIM-карт и microSD, оснащён огромной батареей на 6000 мА·ч с поддержкой скоростной 15-Вт зарядки через USB Type-C. Технические характеристики Samsung Galaxy M21 следующие:

6,4-дюймовый (2340 ? 1080 пикселей) дисплей Full HD+ Infinity-U Super AMOLED с яркостью 420 нит и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3;

10-нм однокристальная система Exynos 9611 с 8-ядерным ЦП (4 ядра Cortex-A73 @2,3 ГГц и Cortex-A53 @1,7 ГГц) и графикой Mali-G72MP3;

4 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x с 64-Гбайт или 128-Гбайт скоростным накопителем UFS 2.1 и возможностью расширения с помощью карты microSD объёмом до 512 Гбайт;

Android 10 с пользовательским интерфейсом ONE UI 2.0;

поддержка двух SIM-карт (nano + nano/microSD);

48-Мп основной модуль со светодиодной вспышкой, 8-Мп ультраширокоугольная камера с углом обзора 123° и диафрагмой f/2,2, 5-Мп датчик глубины с диафрагмой f/2,2;

20-Мп фронтальная камера с диафрагмой f/2;

датчик отпечатков пальцев на тыльной стороне;

толщина 8,9 мм, вес: 188 грамм;

3,5-мм аудиоразъём, FM-радио, Dolby Atmos;

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, USB Type-C;

+ ГЛОНАСС, Type-C; батарея на 6000 мА·ч с поддержкой 15-Вт скоростной зарядки.

Samsung Galaxy M21 выпускается в синем и чёрном цветовых исполнениях по цене 12 999 рупий (около $175) за версию 4/64 Гбайт. Поступит в продажу аппарат на Amazon.in уже 23 марта.



