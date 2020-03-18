Киевстар запустил приложение для информирования абонентов о ситуации с коронавирусом

Киевстар, который является одним из самых популярных мобильных операторов в Украине, запустил приложение, благодаря которому абоненты смогут получать всю необходимую информацию о коронавирусе. Об этом сообщается на официальном сайте Киевстара.

Так, на период карантина Киевстар совместно с партнером "Доктор онлайн" предоставляет консультации врачей в удобном мобильном приложении Doctor Online. Консультации являются бесплатными для абонентов всех операторов.

Более 40 квалифицированных врачей круглосуточно будут предоставлять консультации и рекомендации о лечении. Чтобы получить консультацию, можно использовать чат, видео- или аудио-звонок.

При этом во время видео- или аудио-консультации пациент сможет отправить файлы врачу (анализы для расшифровки, фотографии, предыдущие назначения и т.д.).

Врач в рамках консультации может посоветовать сдать анализы, и тогда пользователь может сразу в этом же приложении записаться на исследование в лабораторию и провести оплату банковской карточкой.

При этом в Киевстаре заверили, что все персональные данные пользователей надежно защищены.

Напомним, ранее "Киевстар" сообщил своим абонентам шесть важных номеров телефона, на которые можно звонить во время пандемии коронавируса.