Четыре новые модели Apple iPad Pro случайно засветились в руководстве пользователя

Четыре новые модели Apple iPad Pro случайно засветились в руководстве пользователя

Появившиеся в базе данных Евразийской экономической комиссии (Eurasian Economic Commission, EEC) сведения о готовящемся к выходу планшетном устройстве Apple с индексом A2229 получили новое подтверждение.

Блог iPhone in Canada сообщил о том, что в китайском руководстве пользователя на сайте Apple было обнаружено упоминание о четырёх новых моделях iPad Pro, включая две 11-дюймовые и две 12,9-дюймовые, в версиях с поддержкой Wi-Fi и сотовой связи.

Номера новых моделей — A2228, A2229, A2231 и A2233. Спустя некоторое время Apple удалила из документа упоминание о всех новинках.

Четыре новые модели Apple iPad Pro случайно засветились в руководстве пользователя

Следует отметить, что модель A2228 была добавлена в базу данных EEC в июле прошлого года.

Всё это свидетельствует о том, что обновление серии iPad Pro уже не за горами. Аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) прогнозировал выход обновлённых моделей iPad Pro с тройной тыльной камерой и 3D-зондированием для дополненной реальности в первой половине 2020 года, но пандемия коронавируса может нарушить планы компании.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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