Мощный смартфон Redmi K30 Pro дебютирует 24 марта

Мощный смартфон Redmi K30 Pro дебютирует 24 марта

Бренд Redmi, созданный китайской компанией Xiaomi, опубликовал тизер-изображение, говорящее о том, что производительный смартфон K30 Pro будет анонсирован ровно через неделю — 24 марта.

«Сердцем» аппарата послужит мощный процессор Snapdragon 865. Чип объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 2,84 ГГц и графический ускоритель Adreno 650.

Смартфон сможет функционировать в мобильных сетях пятого поколения (5G). При этом, вероятно, будет реализована поддержка неавтономной (NSA) и автономной (SA) архитектур.

Известно, что в тыльной части корпуса расположится четверная камера, выполненная в виде блока круглой формы. Говорится о применении 64-мегапиксельного основного сенсора.

Мощный смартфон Redmi K30 Pro дебютирует 24 марта

Новинка получит качественный дисплей с частотой обновления до 120 Гц. Сказано о наличии аккумуляторной батареи ёмкостью 4700 мА·ч с поддержкой быстрой 33-ваттной подзарядки.

Известно также, что в оснащение войдут выдвижная фронтальная камера и стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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