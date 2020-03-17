Киевстар рассказал абонентам, куда звонить во время пандемии коронавируса

Шесть важных номеров: Киевстар рассказал абонентам, куда звонить во время пандемии коронавируса

Киевстар, один из наиболее популярных в Украине мобильных операторов, сообщил своим абонентам шесть важных номеров телефона, на которые можно звонить во время пандемии коронавируса. Соответствующее сообщение опубликовано на странице Киевстара в Facebook.

"Уважаемые абоненты! Мы понимаем, что во время карантина всем вам важно оставаться на связи и оперативно получать корректную и правдивую информацию о коронавирусе. Поэтому средства за пользование государственными номерами в пределах Украины с абонентов Киевстар списаны не будут", — говорится в сообщении.

Киевстар призвал абонентов обращаться по следующим телефонам:

  • Министерство здравоохранения Украины — 0-800-505-201;
  • Центр Общественного здоровья МЗ Украины — 38 044 425 43 54;
  • Министерство иностранных дел Украины — 38 044 238 16 57, 38 044 238-16-57, 38 044 238-18-88;
  • Вебресурс "ДРУГ" Министерства иностранных дел Украины (для регистрации украинцев, которые находятся в странах, где зарегистрированы случаи инфицирования граждан COVID-19) — 38 044 238 16 57;
  • Правительственный контактный центр — 1545;
  • контакт-центр НСЗУ — 1677.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании специального совета по противодействию смертельному коронавирус COVID-19. Координационный совет будет заниматься мониторингом ситуации с распространением коронавируса в стране.


Оксана Житнюк, Тудей

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