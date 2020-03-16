Vodafone запустил новый выгодный тариф за 75 грн на месяц

Vodafone, один из самых популярных мобильных операторов в Украине, предлагает своим абонентам новый выгодный тариф за 75 грн в месяц. В рамках этого тарифа абонент получает по 3 гигабайта интернета в день.

По условиям тарифа от Vodafone, ежедневно каждый абонент будет стабильно на постоянной основе получать по три гигабайта мобильного интернета на максимальной скорости в сетях 2G, 3G и 4G LTE , которая может достигать значения вплоть до 1 Гбит/сек. Благодаря такому внушительному объему предоставленных гигабайт и высокой скорости, новый тариф точно заинтересует многих абонентов.

Весь этот пакет полученного абонентом интернет-трафика можно тратить даже на скачивание торрентов и на предоставление доступа к глобальной интернет-сети на другие устройства. Когда ежедневная норма интернета будет исчерпана, скорость начнет постепенно падать, а затем доступ к сети прекратится.

Также в рамках нового тарифа абонент Vodafone получает 300 минут звонков на любые украинские номера. Также за 3 гривны в день абонент может получить возможность совершать неограниченные звонки в определенные страны Европы.

Речь идет о тарифном плане под названием Vodafone SuperNet Tyrb. Он доступен абонентам на территории Винницкой, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской, Ровенской, Волынской областей и города Кривой Рог.

Ранее также сообщалось, что Vodafone дарит 100 гривен абонентам за рубежом.