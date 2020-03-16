Смартфон OnePlus с 12 Гбайт ОЗУ показался в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появилась информация о флагманском смартфоне OnePlus 8, официальный анонс которого ожидается в ближайшее время.

В тесте Geekbench появился смартфон семейства OnePlus 8 с кодовым обозначением IN2011. Говорится, что аппарат будет функционировать под управлением операционной системы Android 10.

В качестве аппаратной платформы указан процессор Qualcomm . Речь идёт о чипе с восемью вычислительными ядрами с базовой тактовой частотой 1,8 ГГц.

Сетевые источники говорят, что будет применён чип Snapdragon 865. Это изделие содержит восемь ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 2,84 ГГц и графический ускоритель Adreno 650.

Протестированный смартфон несёт на борту 12 Гбайт оперативной памяти. В одноядерном тесте Geekbench аппарат показал результат в 913 баллов, в многоядерном — 3061 балл.

Смартфон сможет функционировать в мобильных сетях пятого поколения (5G). Цена новинки, вероятнее всего, превысит 400 долларов США .



