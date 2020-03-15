Vodafone дарит 100 гривен абонентам за границей

Vodafone дарит 100 гривен абонентам за границей

Vodafone всячески поддерживает украинцев, которые находятся сейчас за границей. Чтобы они могли круглосуточно оставаться на связи с близкими до прибытия в Украину, мобильный оператор присылает им 100 гривен на мобильные счета. Об этом сообщил директор по маркетингу Vodafone Украина Андрей Отрощенко.

Все абоненты Vodafone получили рекомендации относительно того, как действовать в случае, если вернуться до 17 апреля в страну не получается. Так, необходимо обратиться в Посольства или Консульства Украины в стране пребывания (контакты автоматически приходят всем клиентам Vodafone при регистрации в роуминге), а также зарегистрироваться на сайте МИД Украины https://friend.mfa.gov.ua.

Кроме того, с 13 марта на время карантина Vodafone предоставил своим клиентам в Украине бесплатный безлимитный доступ к популярным мессенджерам и социальным сетям, чтобы хоть немного помочь им скрасить свой досуг.

В рамках услуги Online Pass, к которой можно подключиться по номеру *316*1#, абоненты Vodafone получают безлимит на Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest, Skype, Viber, Telegram, WhatsApp и Snapchat.

Воспользоваться бесплатной услугой Online Pass украинцы смогут в течение 28 дней с момента подключения. Проверить статус услуги можно по номеру *316*2#. В некоторых тарифах, таких как Vodafone SuperNet Start/Pro/Unlim и Joice данная услуга уже включена в пакет услуг и абоненты платят за нее в рамках тарифа.

Ранее сообщалось, что Vodafone предложил своим абонентам неограниченно пользоваться сервисом YouTube всего за 30 грн в месяц.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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