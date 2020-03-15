Китайский регулятор раскрыл характеристики нового смартфона Honor на базе чипа Kirin 810

Технические характеристики нового смартфона Honor опубликованы в базе китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA). Речь идёт об аппарате среднего уровня AQM-AL10, который обладает неплохой аппаратной составляющей и работает под управлением Android 9 (Pie), а не более современной ОС Android 10.

Смартфон Honor AQM-AL10 оснащается 6,3-дюймовым дисплеем, который выполнен по технологии OLED и поддерживает разрешение 2400 ? 1080 пикселей. Источник предполагает, что устройство получит дисплей с вырезом для двойной фронтальной камеры в верхней части. Основная камера сформирована из трёх сенсоров с разрешением 48, 8 и 2 Мп.

В описании сказано, что аппаратной основой новинки станет 8-ядерный чип, работающий на частоте 2,27 ГГц. Скорее всего, речь идёт о фирменной однокристальной системе Kirin 810. На прилавки магазинов попадут версии устройства с 6 и 8 Гбайт оперативной памяти и встроенным накопителем на 128 и 256 Гбайт. Также сообщается о поддержке карт памяти объёмом до 256 Гбайт. Источником питания является аккумуляторная батарея ёмкостью 3900 мА·ч.

Также известно о наличии сканера отпечатков пальцев. Модель AQM-AL10 имеет габариты 157,4 ? 73,2 ? 7,75 мм и весит 163 г. К сожалению, опубликованные характеристики не сопровождаются изображениями устройства, поэтому трудно сказать, каким будет дизайн новинки. Появление информации на сайте регулятора может означать, что в скором времени Honor официально представит новый смартфон среднего уровня.



