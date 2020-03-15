Киевстар обновил популярную услугу

Киевстар время от времени не только предлагает своим абонентам новые услуги, но и обновляет условия пользования популярными тарифами. Сотрудники компании всегда помогут подобрать вам тариф с необходимым количеством минут и интернета, но если вы не хотите менять свой тариф, а минуты на разговоры внезапно закончились, то теперь есть возможность заказать дополнительные пакеты минут по выгодной цене в рамках услуги от Киевстар "Звонки на другие мобильные".

Киевстар дает абонентам возможность подключить либо тридцать минут за 15 гривен, либо сто минут для звонков на других украинских операторов и за границу за 30 гривен. Сюда входят звонки в Польшу , РоSSию, Италию, Чехию и Германию. В стоимость входят также звонки на стационарные номера по всей стране.

Для заказа дополнительных минут вам необходимо позвонить по номеру 477*65, либо воспользоваться одним из специальных кодов. Подключить тридцать минут за пятнадцать гривен можно по номеру *265*30#, отключение – *265*0#, остаток минут и срок действия можно проверить с помощью кода *149#. Подключить пакет сто минут можно за номером 265*100#. За этим же номером можно отключить услугу и проверить остаток баланса.

Воспользоваться услугой "Звонки на другие мобильные" абоненты Киевстар могут столько раз, сколько им будет необходимо. Заказанные минуты действуют один месяц с момента заказа, а потом сгорают.

Ранее Киевстар предупредил своих абонентов об изменениях в предоставлении услуги "Международные звонки", начиная с 17 марта.