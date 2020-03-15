Realme готовит свои первые смарт-часы

Китайская Realme постепенно осваивает новые сегменты потребительской электроники: как сообщают сетевые источники, вскоре компания анонсирует новый носимый гаджет.

Realme — известный разработчик смартфонов. Сотовые аппараты компании представлены во многих странах, включая РоSSию.

Недавно, Realme выпустила свой первый фитнес-трекер, выполненный в виде браслета для ношения на запястье. Гаджет Realme Band стоимостью около $20 позволяет фиксировать показатели активности во время ходьбы, бега, езды на велосипеде, скалолазания, фитнес-занятий и пр. Кроме того, устройство поможет оценить качество и продолжительность сна. Датчик частоты сердечных сокращений фиксирует изменения пульса.

Как теперь сообщается, до конца текущего года в ассортименте Realme появится ещё одно носимое устройство: компания намерена выпустить свои первые наручные смарт-часы.

Гаджет уже замечен на сайте IMDA (Infocomm Media Development Authority) — сингапурского агентства, регулирующего отрасль информационно-коммуникационных технологий и медиа. Кроме того, упоминание устройства обнаружено в базе данных Бюро индийских стандартов (BIS).

Таким образом, анонс часов уже не за горами. Информации о технических характеристиках новинки и её ориентировочной стоимости пока нет.



