Samsung представила новый бюджетный смартфон Galaxy A11

Компания Samsung представила новый бюджетный смартфон — Galaxy A11. Новинка получила 6,4-дюймовый дисплей с разрешением 720 на 1 560 пикселей; селфи-камера, имеющая разрешение восемь мегапикселей, находится в отверстии в экране.

Samsung представила новый бюджетный смартфон Galaxy A11

Samsung

На задней панели устройства расположилась тройная камера; основной модуль имеет разрешение 13 Мп и апертуру в f/1.8, два других — 5-мегапиксельный широкоугольный модуль с апертурой в f/2.2 и 2-мегапиксельный датчик глубины с апертурой в f/2.4. Дактилоскопический сканер также находится на задней панели.

Аппарат использует восьмиядерный процессор, однако какой именно, Samsung не раскрывает. Объем оперативной памяти — два или три гигабайта; объем флеш-памяти — 32 ГБ. Galaxy A11 оснащен аккумулятором емкостью 4 000 мАч и поддерживает 15-ваттную зарядку.

Цены на устройство Samsung пока не раскрыла; компания также не сообщила, на каких рынках выйдет новинка. При этом известно, что аппарат будет доступен в четырех цветовых вариантах — черном, белом, голубом и красном.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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