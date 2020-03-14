Смартфон Huawei P40 Pro 5G с 8 Гбайт ОЗУ протестирован в Geekbench

Тестирование в Geekbench прошёл один из представителей семейства флагманских смартфонов Huawei P40, официальная презентация которых состоится 26 марта на специальном мероприятии в Париже (Франция).

Аппарат имеет шифр ELS-NX9: сообщается, что под этим обозначением скрывается модель Huawei P40 Pro 5G с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.

«Сердце» смартфона — восьмиядерный процессор HiSilicon с базовой тактовой частотой 1,95 ГГц. Веб-источники уточняют, что задействован фирменный чип Kirin 990 5G.

Объём оперативной памяти составляет 8 Гбайт. По всей видимости, будет также выпущена модификация с 12 Гбайт ОЗУ. Операционная система — Android 10.

В одноядерном тесте Geekbench 5.1.0 новинка показала результат в 776 баллов, в многоядерном — 3182 балла.

Известно, что аппарат будет оборудован пятикомпонентной тыльной камерой, в состав которой войдут сенсоры с 52 млн и 40 млн пикселей, блок-перископ (обеспечит 10-кратный оптический зум) и датчик ToF. Во фронтальной части расположится двойная селфи-камера.

Устройству приписывают наличие качественного дисплея с частотой обновления 120 Гц и аккумулятора ёмкостью 5000 мА·ч. Наконец, упомянут симметричный порт USB Type-C.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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