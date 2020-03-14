Nokia 6.2 получит ударопрочный чехол под брендом «007»

Телефоны Nokia, выпускаемые HMD Global, станут шпионскими устройствами Джеймса Бонда в будущем фильме об агенте 007. Ранее в сети был опубликован трейлер, в котором был мельком показан готовящийся к выпуску смартфон Nokia 8.2 5G. Некоторые существующие устройства получат брендированные аксессуары. Например, Nokia 6.2 получит прочный кевларовый чехол.

Nokia 6.2 получит ударопрочный чехол под брендом «007»

gsmarena.com

На задней стенке чехла будет красоваться логотип «007», а на боковой грани будет размещена надпись “007 special edition”. Пока не ясно, будет ли чехол продаваться как отдельный аксессуар или только в комплекте с ограниченной партией смартфона. Боковые грани защитного чехла выглядят довольно прочными, а углы дополнительно усилены, что, в теории, должно защитить смартфон при падении на угол.

Nokia 6.2 получит ударопрочный чехол под брендом «007»

gsmarena.com

Выход на экраны фильма «Не время умирать» о приключениях Джеймса Бонда был перенесён на ноябрь, но это не должно повлиять на выпуск смартфонов и аксессуаров от HMD Global, презентация которых запланирована на 19 марта.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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