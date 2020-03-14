Nokia 6.2 получит ударопрочный чехол под брендом «007»

Телефоны Nokia, выпускаемые HMD Global, станут шпионскими устройствами Джеймса Бонда в будущем фильме об агенте 007. Ранее в сети был опубликован трейлер, в котором был мельком показан готовящийся к выпуску смартфон Nokia 8.2 5G. Некоторые существующие устройства получат брендированные аксессуары. Например, Nokia 6.2 получит прочный кевларовый чехол.

gsmarena.com

На задней стенке чехла будет красоваться логотип «007», а на боковой грани будет размещена надпись “007 special edition”. Пока не ясно, будет ли чехол продаваться как отдельный аксессуар или только в комплекте с ограниченной партией смартфона. Боковые грани защитного чехла выглядят довольно прочными, а углы дополнительно усилены, что, в теории, должно защитить смартфон при падении на угол.

gsmarena.com

Выход на экраны фильма «Не время умирать» о приключениях Джеймса Бонда был перенесён на ноябрь, но это не должно повлиять на выпуск смартфонов и аксессуаров от HMD Global, презентация которых запланирована на 19 марта.



