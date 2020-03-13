iPhone 12 получит камеру с трёхмерным сенсором

iPhone 12 получит камеру с трёхмерным сенсором

Инсайдеры, имеющие отношение к производству iPhone 12, сообщили, что трёхмерная камера будет расположена на задней панели смартфона. Она будет выполнять сразу несколько функций: 3D-сенсор позволит более точно измерять глубину кадра для улучшения качества снимков и поддержки дополненной реальности. Разработкой и выпуском трёхмерных сенсоров для iPhone 12 занимается компания Lumentum, которая уже является поставщиком компонентов для биометрического сенсора Face ID на лицевой панели iPhone.

3D-сенсор можно встретить, к примеру, в Samsung Galaxy S20 Ultra, но Apple может использовать новые датчики для принципиально новых функций, связанных с дополненной реальностью. Вероятно, трёхмерная камера позволит пользователям создавать при помощи свой контент: встраивать трёхмерные изображения в социальные сети и взаимодействовать с ними. Кроме новой камеры, iPhone 12 должен получить поддержку работы в сетях пятого поколения и поддержку сверхбыстрого Wi-Fi стандарта IEEE 802.11ay с частотой 60 гигагерц.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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