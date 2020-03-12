Google сообщил об изменениях для App Engagement Campaigns в Ads API

Начиная с 1 апреля 2020 года через Google Ads API больше нельзя будет создавать новые кампании для взаимодействия с приложением (App Engagement Campaigns) в запрещённых категориях .

На данный момент Ads API позволяет создавать App Engagement Campaigns во всех категориях приложений. Однако, если выбрана запрещённая категория, то Google Ads блокирует показ рекламы. Это сбивает с толку рекламодателей.

Чтобы устранить путаницу, теперь API будет предотвращать создание таких кампаний для приложений из запрещённых категорий.

После того, как это изменение вступит в силу, вызовы API для создания кампании этого типа будут возвращать ошибку, если в app_campaign_setting.app_id упоминается приложение из запрещённой категории.