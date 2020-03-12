Google сообщил об изменениях для App Engagement Campaigns в Ads API
Начиная с 1 апреля 2020 года через Google Ads API больше
На данный момент Ads API позволяет создавать App Engagement Campaigns во всех категориях приложений. Однако, если выбрана запрещённая категория, то Google Ads блокирует показ рекламы. Это сбивает с толку рекламодателей.
Чтобы устранить путаницу, теперь API будет предотвращать создание таких кампаний для приложений из запрещённых категорий.
После того, как это изменение вступит в силу, вызовы API для создания кампании этого типа будут возвращать ошибку, если в
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