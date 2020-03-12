В Киеве запустили новое приложение для оплаты проезда в транспорте
В Киеве запустили новое приложение для оплаты проезда в транспорте GERC WAY.
Об этом
Приложение интегрировано с Kyiv Smart Card и позволяет удобно, без сбоев пользоваться услугами по оплате проезда в городском транспорте, пополнять Kyiv Smart Card.
Так, пользователям доступны услуги по пополнению транспортной карты, покупке QR-билета для транспорта, реализации оплаты.
Также в разработке списание поездок с транспортной карты при помощи NFC.
Приложение доступно в Play Market и App Store.
Напомним, пользователи неоднократно сталкивались с трудностями при пополнении Kyiv Smart Card. Сейчас пополнить карту возможно в кассах нескольких станций метро только за наличные или онлайн.
В киосках, терминалах и на сайтах платежных сервисов Kyiv Smart Card не было. Таким образом, киевляне уже сейчас могут пользоваться таким сервисом без комиссии и любых скрытых платежей через приложение GERC WAY.
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