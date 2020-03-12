В Киеве запустили новое приложение для оплаты проезда в транспорте

В Киеве запустили новое приложение для оплаты проезда в транспорте

В Киеве запустили новое приложение для оплаты проезда в транспорте GERC WAY.

Об этом KV сообщили в компании-разработчике “ГЕРЦ”.

Приложение интегрировано с Kyiv Smart Card и позволяет удобно, без сбоев пользоваться услугами по оплате проезда в городском транспорте, пополнять Kyiv Smart Card. 

Так, пользователям доступны услуги по пополнению транспортной карты, покупке QR-билета для транспорта, реализации оплаты. 

Также в разработке списание поездок с транспортной карты при помощи NFC.

Приложение доступно в Play Market и App Store.

Напомним, пользователи неоднократно сталкивались с трудностями при пополнении Kyiv Smart Card. Сейчас пополнить карту возможно в кассах нескольких станций метро только за наличные или онлайн.

В киосках, терминалах и на сайтах платежных сервисов Kyiv Smart Card не было. Таким образом, киевляне уже сейчас могут пользоваться таким сервисом без комиссии и любых скрытых платежей через приложение GERC WAY.

Фото: play.google.com


Алексей Ветров, КиевВласть

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