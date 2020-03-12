Видео дня: специалисты iFixit препарировали смартфон Samsung Galaxy S20+

Видео дня: специалисты iFixit препарировали смартфон Samsung Galaxy S20+

Специалисты iFixit, недавно изучившие анатомию флагманского смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra, разобрали «на винтики» ещё одну модель данного семейства — аппарат Galaxy S20+.

Смартфон, напомним, оборудован 6,7-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED с разрешением Quad HD+ (3200 ? 1440 точек). В зависимости от региона продаж применяется процессор Samsung Exynos 990 или Qualcomm Snapdragon 865.

Основная четверная камера объединяет два 12-мегапиксельных датчика, сенсор с 64 млн пикселей и датчик глубины. Спереди установлена камера на основе 10-мегапиксельного сенсора.

Вскрытие Galaxy S20+ показало, что в конструкции применяется стандартный крепёж. Благодаря этому демонтаж ряда внутренних элементов не представляет особой сложности.

Видео дня: специалисты iFixit препарировали смартфон Samsung Galaxy S20+

В то же время аккумуляторная батарея удерживается при помощи прочного клеящего вещества. Ёмкость этого источника питания составляет 4500 мА·ч.

Ремонтопригодность аппарата оценена только в три балла по десятибалльной шкале iFixit. А это означает, что починка устройства сопряжена со значительными трудностями. Ниже можно посмотреть видеоролик, демонстрирующий разборку смартфона:


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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