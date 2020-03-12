Counterpoint: рынок смартфонов впервые показал двухлетнее падение

Counterpoint: рынок смартфонов впервые показал двухлетнее падение

Компания Counterpoint Technology Market Research подсчитала, что в прошлом году по всему миру было поставлено приблизительно 1,48 млрд смартфонов.

Отмечается, что сокращение по отношению к 2018-му оказалось на уровне 2 %. Таким образом, впервые за всю историю сбора статистики мировой рынок «умных» сотовых аппаратов показал падение на протяжении двух последовательных лет.

Крупнейшим поставщиком по итогам прошлого года стала компания Samsung с долей приблизительно 20 %. На втором месте находится Huawei, которая вместе с дочерним брендом Honor, заняла 16 % отрасли. «Бронза» досталась Apple с 13 %. Далее идут китайские Xiaomi и OPPO: каждая из компаний удерживает примерно 8 % глобального рынка.

Counterpoint: рынок смартфонов впервые показал двухлетнее падение

В североамериканском регионе лидирует Apple с 44 %. Далее идут южнокорейские Samsung и LG, доли которых составляют соответственно 24 % и 11 %.

Если рассматривать европейский рынок, то его треть (32 %) занимает Samsung. На втором месте располагается Huawei с 20 %. Приблизительно такой же результат показала Apple, замыкающая первую тройку.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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