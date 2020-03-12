Беспроводная станция Logitech Powered 3-In-1 Dock подзарядит сразу три гаджета Apple

Компания Logitech представила аксессуар Powered 3-In-1 Dock — станцию беспроводной подзарядки для смартфонов и носимых гаджетов Apple .

Новинка позволяет восполнять запас энергии сразу трёх устройств. Это могут быть, скажем, часы Apple Watch, футляр для наушников AirPods и смартфон iPhone .

Станция оснащена подставкой для размещения сотового аппарата под наклоном: благодаря этому во время подзарядки можно просматривать видеоматериалы или управлять воспроизведением музыки. Подставка обеспечивает мощность в 10 Вт.

Кроме того, конструкцией Powered 3-In-1 Dock предусмотрено наличие 10-ваттной зарядной площадки: здесь можно расположить футляр AirPods или второй смартфон.

Наконец, станция оснащена 5-ваттным модулем, на который можно подвесить наручные смарт-часы.

Новинка использует стандарт Qi. А поэтому использовать станцию можно для подзарядки устройств других производителей, в частности, аппаратов Google , LG и Samsung.

Изделие имеет размеры 117 ? 236 ? 101 мм и весит 600 г. Доступны белый и графитовый варианты цветового исполнения. Ориентировочная цена — 130 долларов США .



