Apple может разрешить удалять уже отправленные сообщения

Портал Macrumors получил информацию, о том, что новая функция сейчас проходит тестирование внутри компании Apple . Согласно описанию, приложение iMessage станет чуть больше похоже на другие мессенджеры — Telegram или WhatsApp. Уже отправленные сообщения можно будет удалять, а оба участника диалога после этого будут видеть пустое поле, где раньше был текст. Пока неизвестно, будет ли установлен какой-то лимит по времени на это действие, а также в какой из версий iOS функция появится.

Судя по неподтвержденным данным, обновление стандартного мессенджера всех «яблочных» устройств уже практически готово и есть все шансы увидеть его в четырнадцатой «ай-оси». Среди прочих новшеств стоит выделить возможность отмечать пользователей в диалоге, если они уже есть в контактах (как это происходит в Telegram с помощью ника после символа «@»). Это может быть очень полезно в групповых чатах и позволит еще более гибко настраивать оповещения.

Пока неясно, получат ли владельцы iPhone и прочей техники Apple уведомление о наборе текста в чатах (сейчас только в диалогах) и возможность отметить сообщение, как непрочитанное, чтобы позднее вернуться к ветке обсуждения. Предположительно, все эти нововведения будут приурочены к масштабному обновлению iMessage и на компьютерах Mac.

Напомним, в последние несколько недель поступают все более интересные новости о грядущих изменениях в «яблочной» мобильной операционной системе. Например, впервые с момента появления iPhone на рынке, его пользователи смогут сами выбирать системные приложения по умолчанию. А также выяснилась интересная деталь политики Apple — оказывается, ее устройствами нельзя пользоваться злодеям в кино.



