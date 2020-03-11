Презентация iPhone SE 2 и iPad Pro отменена

Презентация iPhone SE 2 и iPad Pro отменена

Apple отменила презентацию нового смартфона iPhone SE 2, известного также как iPhone 9, а также планшета iPad Pro. Мероприятие, запланированное на текущий месяц, пришлось отменить по двум причинам. Во?первых, из-за вспышки вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 у корпорации возникли проблемы с поставками компонентов для смартфонов. Во?вторых, власти калифорнийского округа Санта-Клара, где находится штаб-квартира Apple и должна была пройти презентация, запретили организацию массовых мероприятий.

На презентации iPhone SE 2 и iPad Pro ожидалось присутствие не менее тысячи человек. В результате отмены корпорация может устроить онлайн-трансляцию премьеры, либо просто опубликовать пресс-релиз с информацией о новых девайсах. Из-за действующего запрета летняя презентация и ежегодная конференция Apple WWDC 2020 также могут быть отменены. WWDC является одним из крупнейших в мире мероприятий для разработчиков, которое стабильно собирает до шести тысяч гостей.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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