Аналитическая компания Sensor Tower тайно собирала данные пользователей iOS и Android через приложения для блокировки рекламы и подключения к VPN. Об этом говорится в отчёте BuzzFeed.

Приложения предлагали пользователям установить корневые сертификаты в обход ограничений App Store и Google Play.

По данным BuzzFeed, с 2015 года Sensor Tower владела минимум 20-ю приложениями для iOS и Android. Четыре из них – Free and Unlimited VPN, Luna VPN, Mobile Data и Adblock Focus ещё недавно были доступны в Google Play, а Adblock Focus и Luna VPN – в App Store.

После того, как к ним обратился BuzzFeed, компании удалили часть приложений: Apple – Adblock Focus, Google Play – Mobile Data. Что касается остальных приложений, то в отношении них расследования продолжаются.

Представитель Apple заявил, что ранее около 10 приложений Sensor Tower были удалены из магазина приложений компании в связи с нарушениями.

Примечательно, что в Google Play и App Store ни одно из спорных приложений не было привязано к Sensor Tower. В качестве разработчиков были зарегистрированы другие компании. BuzzFeed удалось выяснить, что эти приложения связаны с аналитической платформой после того, как в них был обнаружен код, созданный разработчиками, которые работают на Sensor Tower.

Представитель Sensor Tower в комментарии BuzzFeed заверил, что «подавляющее большинство» из спорных приложений уже не существуют или находятся в процессе отключения.

В компании также отметили, что приложения не отслеживали, не запрашивали и не хранили конфиденциальные данные пользователей, такие как логины и пароли.