Слухи: смартфон Huawei Nova 7 SE получит чип Kirin 820 и камеру на 64 Мп

Несколько дней назад стало известно о том, что китайская компания Huawei готовит к запуску новые смартфоны серии Nova. Помимо моделей Nova 7 и Nova 7 Pro, производитель выпустит аппарат Nova 7 SE, предполагаемые характеристики которого были опубликованы в Сети.

По сообщениям сетевых источников, смартфон Huawei Nova 7 SE будет оснащён 6,5-дюймовым дисплеем, в верхней части которого имеется небольшое отверстие для фронтальной камеры. Предполагается, что Nova 7 SE станет первым устройством, построенным на базе фирменного чипа Kirin 820, обеспечивающем работу в сетях связи пятого поколения (5G). Несмотря на то, что чип Kirin 820 ещё не был представлен официально, ожидается, что его использование позволит Huawei наделить устройства средней ценовой категории поддержкой 5G.

На данный момент неизвестно, сколько оптических модулей будет использовать основная камера устройства. Известно лишь то, что основным станет 64-мегапиксельный сенсор. В сообщении упоминается сканер отпечатков пальцев, расположенный на боковой поверхности корпуса, а также поддержка быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. Не исключено, что производитель представит несколько модификаций смартфона, различающихся объёмом оперативной памяти и размером флеш-накопителя.

Стоит отметить, что на данный момент китайский производитель не подтвердил существование смартфона Nova 7 SE. По слухам, Huawei анонсирует аппараты Nova 7 в апреле этого года. Это означает, что в ближайшее время может появиться больше информации касательно смартфонов серии Nova.



