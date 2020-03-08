Раскрыты характеристики Nokia 5.3: экран с диагональю 6,55 дюйма и четверная камера

Ресурс NokiaPowerUser обнародовал подробные технические характеристики смартфона Nokia 5.3, который готовит к выпуску компания HMD Global. Этот аппарат ранее фигурировал под кодовым названием «Капитан Америка» (Captain America) и именем Nokia 5.2.

Сообщается, что новинка получит 6,55-дюймовый дисплей Full HD+ с разрешением 2220 ? 1080 точек. В небольшом вырезе в верхней части экрана расположится фронтальная 8-мегапиксельная камера.

В состав четверной основной камеры, выполненной в виде блока круглой формы, войдут датчики на 16 млн и 5 млн пикселей, а также пара 8-мегапиксельных сенсоров. Сзади также будет установлен сканер отпечатков пальцев.

«Сердцем» послужит процессор Snapdragon 660/665. Изначально смартфон будет предлагаться в модификациях с 3 Гбайт и 4 Гбайт оперативной памяти, а позднее может появиться версия с 6 Гбайт ОЗУ.

Флеш-накопитель вместимостью 64 Гбайт пользователи смогут дополнить картой microSD. Упомянуты адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, приёмник GPS/ГЛОНАСС, контроллер NFC , порт USB Type-C (USB 3.0) и 3,5-мм гнездо для наушников. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч.

Официальная презентация Nokia 5.3 состоится на специальном мероприятии, которое пройдёт 19 марта в Лондоне.



