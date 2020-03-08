Выход смартфона Xiaomi Mi 10 S с огромным экраном ожидается во второй половине года

Менее месяца назад компания Xiaomi представила флагманские смартфоны Mi 10 и Mi 10 Pro (на иллюстрациях) на платформе Snapdragon 865. Теперь веб-источники сообщают, что у этих аппаратов может появиться собрат — модель Mi 10 S.

Устройства Mi 10 и Mi 10 Pro располагают 6,67-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением Full HD+ (2340 ? 1080 пикселей). Частота обновления достигает 90 Гц.

Смартфон Mi 10 S, если верить имеющимся данным, получит ещё более крупный экран. Он может быть унаследован у недавно дебютировавшего игрового аппарата Xiaomi Black Shark 3 Pro. Речь идёт о панели AMOLED с диагональю 7,1 дюйма и разрешением QHD+ (3120 ? 1440 точек).

Высказываются предположения, что «сердцем» Mi 10 S послужит пока не представленный процессор Snapdragon 865 Plus. От чипа Snapdragon 865 это изделие будет отличаться повышенными частотами вычислительных ядер и графического блока. Не исключено также, что в состав Snapdragon 865 Plus войдёт интегрированный модем 5G.

Наконец, говорится, что питание смартфону Mi 10 S обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью около 5000 мА·ч.

Правда, официальная презентация новинки ожидается только во второй половине года.



