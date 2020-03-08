Смартфон среднего уровня Honor AKA-AL10 прошёл сертификацию TENAA

Стало известно о том, что в скором времени на рынке может появиться новый смартфон бренда Honor. Речь идёт об аппарате AKA-AL10, характеристики которого недавно были опубликованы на сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA).

Новинка будет оснащаться 6,39-дюймовым дисплеем, который поддерживает разрешение 1560 ? 720 пикселей. К сожалению, на сайте регулятора не были опубликованы изображения устройства, поэтому его внешний облик остаётся загадкой. Сообщается о наличии 8-мегапиксельной фронтальной камеры. Основная камера сформирована из сенсоров на 48 и 2 Мп.

За производительность устройства отвечает неназванный чип, работающий на частоте до 2 ГГц. Очевидно, что это не фирменные Kirin 710 и Kirin 810, поскольку они функционируют на частоте 2,2 ГГц. Не исключено, что разработчики используют один из чипов среднего уровня от MediaTek. Также известно, что смартфон будет поставляться в версиях с 4 и 6 Гбайт оперативной памяти и встроенным накопителем на 64 и 128 Гбайт. При необходимости дисковое пространство можно расширить за счёт карты памяти microSD ёмкостью до 512 Гбайт. Автономную работу обеспечит аккумуляторная батарея на 3900 мА·ч.

Смартфон Honor AKA-AL10 имеет габариты 159,8 ? 76,1 ? 8,1 мм и весит 176 г. В качестве программной платформы задействована мобильная ОС Android 10. Покупатели смогут выбирать между чёрным, белым, голубым и изумрудным вариантами цветового исполнения корпуса. Сертификация TENAA может говорить о том, что производитель уже скоро представит новый смартфон.



