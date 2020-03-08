Комитет по обороне британского парламента проверит безопасность использования технологий 5G Huawei

Комитет по обороне парламента Великобритании планирует изучить проблемы с безопасностью использования мобильной сети 5G, сообщила в пятницу группа законодателей в ответ на давление со стороны США и сохраняющуюся в обществе обеспокоенность по поводу рисков применения оборудования китайской компании Huawei.

REUTERS/Dado Ruvic

В январе этого года правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона разрешило использование оборудования сторонних поставщиков, включая телекоммуникационную компанию Huawei, при строительстве в стране неосновных участков сетей связи пятого поколения (5G) и оптоволоконных сетей. Тем самым Великобритания пошла наперекор воле США, призывающих полностью отказаться от оборудования китайских компаний из-за возможного шпионажа со стороны властей КНР.

Теперь безопасность использования технологий 5G станет предметом расследования подкомитета парламентского комитета по обороне. Один из участников расследования, член парламента Тобиас Эллвуд (Tobias Ellwood), заявил, что как только сети 5G введут в строй, они станут «неотъемлемой» частью британской инфраструктуры. «Крайне важно, чтобы обсуждая новую технологию, мы задавали неудобные вопросы о возможности злоупотреблений», — отметил он в своём аккаунте в Twitter.

Вице-президент Huawei Виктор Чжан (Victor Zhang) в своём заявлении по электронной почте сообщил, что компания будет работать с комитетом, чтобы ответить на все вопросы. «G по соображениям кибербезопасности», — добавил он.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Huawei отказалась признать себя виновной по новым криминальным обвинениям в СШАHuawei отказалась признать себя виновной по новым криминальным обвинениям в США
Vivo NEX 3S 5G выйдет 10 марта — ожидаемые цены, наличие LPDDR5 и UFS 3.1Vivo NEX 3S 5G выйдет 10 марта — ожидаемые цены, наличие LPDDR5 и UFS 3.1
Apple поплатилась за замедление iPhoneApple поплатилась за замедление iPhone
Moto G8 Power Lite получит тот же дизайн, что и базовая версия смартфонаMoto G8 Power Lite получит тот же дизайн, что и базовая версия смартфона
Глава компании Nokia покидает свой постГлава компании Nokia покидает свой пост
Блок рекламы


Похожие новости
Раскрыта конфигурация пентакамеры смартфона Huawei P40 ProРаскрыта конфигурация пентакамеры смартфона Huawei P40 Pro
Huawei отказалась признать себя виновной по новым криминальным обвинениям в СШАHuawei отказалась признать себя виновной по новым криминальным обвинениям в США
Флагманский смартфон Huawei P40 Pro получит дисплей с частотой обновления 120 ГцФлагманский смартфон Huawei P40 Pro получит дисплей с частотой обновления 120 Гц
Huawei наметила анонс нового 5G-процессора Kirin на 24 февраляHuawei наметила анонс нового 5G-процессора Kirin на 24 февраля
Huawei заключила 91 коммерческий контракт на поставку 5G-оборудованияHuawei заключила 91 коммерческий контракт на поставку 5G-оборудования
Канадский оператор связи Telus намерен использовать оборудование Huawei в своей 5G-сетиКанадский оператор связи Telus намерен использовать оборудование Huawei в своей 5G-сети
Huawei Nova 7i получил 48-Мп камеру и быструю 40-Вт подзарядкуHuawei Nova 7i получил 48-Мп камеру и быструю 40-Вт подзарядку
Huawei проведёт презентацию в «нулевой» день MWC 2020Huawei проведёт презентацию в «нулевой» день MWC 2020
Пентакамера и 10-кратный оптический зум: смартфон Huawei P40 Pro на новых рендерахПентакамера и 10-кратный оптический зум: смартфон Huawei P40 Pro на новых рендерах
Xiaomi и Huawei “объявили войну” Google PlayXiaomi и Huawei “объявили войну” Google Play
Последние новости
Подгружаем последние новости