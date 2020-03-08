Комитет по обороне британского парламента проверит безопасность использования технологий 5G Huawei

Комитет по обороне парламента Великобритании планирует изучить проблемы с безопасностью использования мобильной сети 5G, сообщила в пятницу группа законодателей в ответ на давление со стороны США и сохраняющуюся в обществе обеспокоенность по поводу рисков применения оборудования китайской компании Huawei .

REUTERS/Dado Ruvic

В январе этого года правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона разрешило использование оборудования сторонних поставщиков, включая телекоммуникационную компанию Huawei , при строительстве в стране неосновных участков сетей связи пятого поколения (5G) и оптоволоконных сетей. Тем самым Великобритания пошла наперекор воле США , призывающих полностью отказаться от оборудования китайских компаний из-за возможного шпионажа со стороны властей КНР .

Теперь безопасность использования технологий 5G станет предметом расследования подкомитета парламентского комитета по обороне. Один из участников расследования, член парламента Тобиас Эллвуд (Tobias Ellwood), заявил, что как только сети 5G введут в строй, они станут «неотъемлемой» частью британской инфраструктуры. «Крайне важно, чтобы обсуждая новую технологию, мы задавали неудобные вопросы о возможности злоупотреблений», — отметил он в своём аккаунте в Twitter .

Вице-президент Huawei Виктор Чжан (Victor Zhang) в своём заявлении по электронной почте сообщил, что компания будет работать с комитетом, чтобы ответить на все вопросы. «G по соображениям кибербезопасности», — добавил он.



