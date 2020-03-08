Комитет по обороне британского парламента проверит безопасность использования технологий 5G Huawei
Комитет по обороне парламента Великобритании планирует изучить проблемы с безопасностью использования мобильной сети 5G, сообщила в пятницу группа законодателей в ответ на давление со стороны США и сохраняющуюся в обществе обеспокоенность по поводу рисков применения оборудования китайской компании Huawei.
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В январе этого года правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона разрешило использование оборудования сторонних поставщиков, включая телекоммуникационную компанию Huawei, при строительстве в стране неосновных участков сетей связи пятого поколения (5G) и оптоволоконных сетей. Тем самым Великобритания пошла наперекор воле США, призывающих полностью отказаться от оборудования китайских компаний из-за возможного шпионажа со стороны властей КНР.
Теперь безопасность использования технологий 5G станет предметом расследования подкомитета парламентского комитета по обороне. Один из участников расследования, член парламента Тобиас Эллвуд (Tobias Ellwood), заявил, что как только сети 5G введут в строй, они станут «неотъемлемой» частью британской инфраструктуры. «Крайне важно, чтобы обсуждая новую технологию, мы задавали неудобные вопросы о возможности злоупотреблений», — отметил он в своём аккаунте в Twitter.
Вице-президент Huawei Виктор Чжан (Victor Zhang) в своём заявлении по электронной почте сообщил, что компания будет работать с комитетом, чтобы ответить на все вопросы. «G по соображениям кибербезопасности», — добавил он.