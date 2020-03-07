Раскрыта конфигурация пентакамеры смартфона Huawei P40 Pro

Раскрыта конфигурация пентакамеры смартфона Huawei P40 Pro

26 марта на специальном мероприятии в Париже (Франция) компания Huawei представит флагманские смартфоны P40 и P40 Pro. В распоряжении сетевых источников оказалась информация о конфигурации многомодульной камеры старшей модели.

Известно, что в состав Huawei P40 Pro войдёт пятикомпонентная камера. Её элементы будут выполнены в виде блока прямоугольной формы с закруглёнными углами, который расположится в левой верхней части на тыльной панели корпуса.

Итак, сообщается, что основной компонент камеры — это 1/1,28-дюймовый RYYB-датчик Sony IMX700, насчитывающий 52 млн пикселей. Кроме того, применён модуль с 40-мегапиксельным 1/1,5-дюймовым сенсором Sony IMX650 и ультраширокоугольной оптикой. Блок-перископ обеспечит 10-кратный оптический зум. Наконец, упомянуты телефото-модуль и датчик ToF для сбора информации о глубине сцены.

Раскрыта конфигурация пентакамеры смартфона Huawei P40 Pro

Двойная фронтальная камера будет установлена в продолговатом отверстии в дисплее. Кстати, частота обновления последнего составит до 120 Гц.

По слухам, смартфон получит фирменный процессор Kirin 990, 12 Гбайт оперативной памяти, аккумулятор ёмкостью не менее 5000 мА·ч, порт USB Type-C и модем 5G для работы в мобильных сетях пятого поколения.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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