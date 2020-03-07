Samsung Galaxy A41 должен появиться в продаже в ближайшее время

Samsung Galaxy A41, информация о котором впервые появилась в ноябре 2019 года, в скором времени может быть представлен официально. Устройство прошло сертификацию беспроводных модулей связи, упоминания о нём есть на сайтах Bluetooth SIG и Wi-Fi Alliance.

gsmarena.com

Устройство было замечено под модельными номерами SM-A415F/DSM и SM-A415F/DSN. Судя по обнаруженным на сайтах данным, смартфон будет работать под управлением Android 10. Что касается беспроводных модулей, устройство получит Bluetooth версии 5.0 и Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac.

gsmarena.com

Компания Samsung официально не подтверждает никакой информации о смартфоне Galaxy A41, но благодаря рендерам, которые попали в сеть на прошлой неделе, стало известно, что смартфон получит 48-Мп тройную камеру и дисплей с вырезом Infinity-U. Диагональ экрана составит 6 или 6,1 дюйма.

gsmarena.com

Ранее, в январе текущего года, устройство было замечено в базе данных популярного бенчмарка Geekbench, благодаря чему стало известно, что смартфон получит процессор MediaTek Helio P65 и 4 Гбайт оперативной памяти.

Объём встроенного накопителя Galaxy A41, судя по имеющимся данным, составит 64 Гбайт. Устройство получит батарею ёмкостью 3500 мА·ч с поддержкой 15-Вт быстрой зарядки.



