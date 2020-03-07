Представлен первый смартфон с выдвижным экраном

Два необычных концепт-фона планировалось показать на Mobile World Congress в Барселоне, но все карты спутал жуткий коронавирус. Тем не менее, наработками похвастаться обязательно нужно, поэтому компания провела закрытое мероприятие для прессы. Как сообщает портал CNET, журналистам продемонстрировали муляж и видео инженерного сэмпла. Даже в таком формате смартфон произвел неизгладимое впечатление — его корпус раздвигается в стороны, а экран буквально обтекает лицевую поверхность и увеличивается почти вдвое.

Широкой публике пока что доступны только трехмерные анимации концепта и фотографии муляжа, но в ближайшее время, возможно, инженеры смогут доработать гаджет до полностью презентабельного вида. Пока что из серьезных недочетов выделяется излишняя медлительность всего механизма. Представители прессы отметили, что после нажатия кнопки до полного раскрытия экрана проходит слишком много времени. Да, важная особенность смартфона заключается в том, что дисплей раздвигается специальным электроприводом, потому что при ручном механизме его легко повредить. Стоит отметить, что пока еще неназванный девайс точно на рынке в таком виде не появится — это «чистокровный» концепт.

У данного форм-фактора есть как существенные плюсы, так и очевидные недостатки. К первым относятся и оригинальный дизайн и отсутствие следов изгиба, за которые критикуют складные смартфоны . Также стоит отметить, что спрятанная в корпус половина дисплея защищена от внешних воздействий, а значит в повседневной эксплуатации такой гаджет будет почти настолько же надежен, как и привычные всем моноблоки. Однако не совсем ясно, чем производитель защитит конструкцию от попадания пыли внутрь. А она при таком подходе, во?первых, становится еще опаснее, а во-вторых ее практически невозможно будет удалить. Ну и, конечно, никто пока не может сказать, что будет с таким экраном, если на его защитном покрытии появятся царапины.

Кроме раздвижного смартфона с вытяжным экраном TCL показала и очередную версию своего дважды складного телефона-планшета. В первую очередь была улучшена его программно-аппаратная «начинка» и теперь он работает более плавно. От основных проблем своего дизайна второй революционный концепт так и не избавился: в сложенном состоянии он невероятно толстый, а в разложенном — ощущается хрупким.

Бренд TCL может быть не так хорошо знаком рядовому потребителю, но на самом деле, это производитель с мировым именем. Компания выпускает устройства под брендами Alcatel и BlackBerry (точнее, последние уже нет), а также является первопроходцем технологии гибких экранов. Слухи о двух представленных новинках курсировали по Сети давно, а Z-образное складное устройство уже даже демонстрировалось на выставках. Остается дожидаться еще более сумасшедших разработок, хотя бы часть из которых сможет дойти до конечного покупателя.



